Pronostic Belgique Serbie : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Belgique, l’esprit tranquille face à la Serbie

Éliminée dès la phase de poules du Mondial 2022, la Belgique se reconstruit désormais avec l’excellent Tedesco à sa tête. Comme à leur habitude, les Diables rouges ont facilement plié leurs éliminatoires, et sont déjà qualifiés pour le prochain Euro. Lors du dernier rassemblement, la Belgique a dominé l’Autriche à Vienne (2-3) pour s’assurer sa qualif, avant de se contenter d’un nul à domicile face à la Suède (1-1) dans un match arrêté à la mi-temps en raison d’une attaque terroriste. pour ce rassemblement, les Belges sont toujours privés de Courtois et De Bruyne, blessés longue durée.

De son côté, la Serbie n’a pas encore validé son ticket pour le Championnat d’Europe organisé en Allemagne l’été prochain. Mais avec une 2e place et 5 points d’avance sur leur poursuivant, le Monténégro, cela devrait le faire pour les Serbes. La sélection qui avait raté l’Euro 2020 a d’ailleurs su battre son rival monténégrin lors d’un dernier match houleux (3-1). Sans Sergej Milekovic-Savic et avec sans doute tout de même la tête à son match du week-end face à la Bulgarie pour valider sa qualif, la Serbie devrait logiquement chuter en Belgique. Annoncé titulaire par la presse belge devant aux côtés de Bakayoko (PSV) et Carrasco, Openda (en feu avec Leizpig) pourrait faire trembler les filets.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

