Pronostic Atalanta Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus s’en sort à Bergame face à l’Atalanta

L’affiche de cette 7e journée de Serie A oppose l’Atalanta Bergame à la Juventus. Actuellement, ces 2 formations sont au coude à coude puisque les Piémontais occupent la 3e place et la Dea se trouve 1 rang plus bas avec un seul point de retard. Cette rencontre intéresse donc la lutte pour le top 4, voire pour le Scudetto. L’an passé, l’Atalanta avait terminé en 5e position et espère faire mieux lors de ce nouvel exercice. Pour l’instant, le club bergamasque affiche un bilan de de 4 succès pour 2 défaites. Solide à domicile, la Dea a remporté ses 2 rencontres disputées cette saison face à deux équipes en difficultés : Monza (3-0) et contre Cagliari (2-0). A l’extérieur, les partenaires de Pasalic se sont fait surprendre sur la pelouse du promu Frosinone et sur le terrain de la Fiorentina. Depuis ce revers face à la Viola, les hommes de Gasperini se sont relancés dans un premier temps sur la scène européenne avec un succès logique face à Rakow (2-0) et en Serie A en prenant le meilleur sur Cagliari donc et le Hellas à Vérone en milieu de semaine. Arrivé cet été, l’attaquant Scamacca est blessé et va de nouveau manquer ce rendez-vous. En revanche, Gasperini pourra compter sur ses hommes forts : les Lookman, Koopmeiners, de Ketelaere ou l’ancien Marseillais Kolasinac.

De son côté, la Juventus a seulement fini en 7e position de la dernière Serie A car elle a été sanctionnée de 10 points de pénalité pour des irrégularités dans ses comptes. Lors du mercato estival, le club turinois a été très peu actif puisque sa recrue majeure est Timothy Weah, arrivé de Lille. Au niveau des résultats, les Bianconeri alternent entre bonnes prestations comme lors de la réception de la Lazio (3-1) et des moments plus difficiles à l’image du déplacement à Sassuolo (4-2). En milieu de semaine, les protégés d’Allegri se sont repris après leur défaite face aux Neroverdi en dominant Lecce (1-0). Malgré la victoire, la performance fut loin d’être convaincante et la Vieille Dame s’en est sortie grâce à une réalisation de Milik, bien servi par Rabiot. Ce dimanche, la Juventus se déplace sur un terrain où elle réussit plutôt bien ces dernières saisons (1 seule défaite à Bergame depuis 2001). Sans être particulièrement fringant, le club turinois devrait prendre au moins un point à Bergame.

Une tribune de l’Atalanta fermée après des cris racistes contre Vlahović