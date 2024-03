Pronostic Aston Villa Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

Un match à buts entre Villa et l’Ajax

Elle paraît bien loin l’époque où Villa jouait le maintien en Premier League. A l’heure actuelle, les Villans se disputent la 4e place, synonyme de C1 en fin de saison avec Tottenham, contre qui ils viennent justement d’être humiliés à domicile (0-4). C’est la 4e défaite en 5 matchs devant leur public, preuve de la méforme de cette formation pourtant irrésistible en début d’exercice. Incapables de scorer à l’aller (0-0), les Anglais vont devoir le faire pour se qualifier et au vu du nombre de buts inscrits en PL (59 en 28 matchs), cela risque de vite chiffrer. Le joueur le plus décisif du championnat, Watkins (16 buts, 10 passes) devrait apporter sa pierre à l’édifice, notamment en marquant comme il l’a déjà fait à 5 reprises en 7 matchs de C4.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

C’est une saison très décevante pour le moment pour l’Ajax, qui a tout de même su grimper la pente après un début de saison totalement manqué. Les Néerlandais sont actuellement 5es et bien loin des places qualificatives pour la C1 et la C3. Leur seul espoir pour aller en Europa League la saison prochaine est de remporter cette C4. Le tirage n’a pas été clément et il va falloir aller chercher un résultat en Angleterre pour espérer se qualifier. Avec des joueurs comme Brobbey (16 buts en championnat) ou encore Akpom, meilleur buteur de D2 anglaise l’an passé, le potentiel offensif est là aussi très intéressant, et les deux équipes vont sans doute devoir se découvrir bien plus qu’au match aller pour se qualifier. Match très ouvert attendu.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,66 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 166€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Watkins buteur » est coté à 2,00 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 200€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Aston Villa – Ajax avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa Ajax Amsterdam encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !