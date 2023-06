Pronostic Allemagne Israël : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Allemagne en champion face à l’Israël

Championne en 2021, l’Allemagne arrive en Hongrie pour défendre son titre. Pour se qualifier pour ce championnat d’Europe, la sélection allemande a dominé son groupe devant … Israël. Ce jeudi, les hommes d’Antonio Di Salvo retrouveront la sélection israélienne pour leur premier match de la compétition. Lors des éliminatoires, l’Allemagne avait remporté les 2 oppositions face à Israël. Depuis la fin de la phase de qualification, la sélection allemande a disputé plusieurs rencontres amicales avec un bilan mitigé. Battus par la France et l’Angleterre, les Allemands se sont ensuite repris en prenant le dessus sur l’Italie (1-2), avant de signer des nuls contre le Japon (2-2) et la Roumanie (0-0). A quelques jours du début de l’Euro, les partenaires de Keitel ont pris confiance lors de leur dernière opposition face à la Suisse (3-1). Dans cette formation, on retrouve des éléments de qualité avec les Stiller, Keitel, ou Krauss. La vraie force de cette équipe vient de son attaque avec les prometteurs Kevin Schade de Fribourg (prêté à Brentford l’an passé) et surtout avec Youssoufa Moukoko de Dortmund.

En face, la sélection israélienne dispute son 3e championnat d’Europe mais n’est toujours pas parvenue à sortir de la phase de groupe. Pour se qualifier pour cet Euro, Israël est passé par les barrages, car les hommes de Guy Luzon ont fini en seconde position de leur groupe derrière l’Allemagne. Lors de la double confrontation face à l’Irlande, Israël s’en est sorti lors de la séance des tirs aux buts. Depuis l’obtention de la qualif’, les espoirs israéliens ont disputé plusieurs matchs de préparation avec peu de réussite. Battue en mars par la Suisse, la sélection israélienne s’est de nouveau inclinée contre la Belgique (0-2) à quelques jours du début de l’Euro. Le sélectionneur s’appuie sur des joueurs locaux puisque seuls Kartsev (Istanbul Basaksehir) et Oscar Gloukh (Salzbourg) évoluent à l’étranger. Championne en titre, l’Allemagne devrait lancer cet Euro avec un succès face à une sélection israélienne contre laquelle elle n’a jamais perdu.

