Viré par l’Olympique lyonnais pendant la trêve internationale, Laurent Blanc n’a pas survécu au début de saison cauchemardesque des Gones. Désormais dirigés par Fabio Grosso, les Lyonnais ne comptent que deux points en six journées après leur défaite sur la pelouse de Brest samedi (1-0). Justement, le coach des Pirates, Eric Roy, a donné son point de vue sur le licenciement de son collègue dans un entretien avec Le Parisien. En déplorant l’impatience des dirigeants de l’OL.

« Cette décision fait abstraction de sa bonne seconde partie de championnat au printemps, pointe-t-il. En même temps, il a été fragilisé par un début de saison sans victoire au cours duquel il était privé, on a tendance à l’oublier, de son gardien (Anthony Lopes) et de son leader d’attaque (Alexandre Lacazette). Il a aussi pâti d’un recrutement tardif. Mais les nouveaux propriétaires, souvent à la tête de fonds d’investissement étrangers, n’octroient guère de place à la patience. Ils sont en quête de rentabilité immédiate comme dans les grandes entreprises du CAC 40. Laurent aurait mérité plus de temps, mais notre sport évolue ainsi. Je le regrette. Ça participe à gangrener le foot français. »

