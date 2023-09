Paul Akouokou, nouvelle recrue de Lyon

Et hop, quelques billets que JMA n’aura pas.

Après avoir renforcé son attaque, l’Olympique Lyonnais tient enfin son nouveau numéro six. L’heureux élu se nomme Paul Akouokou et arrive en provenance du Betis Séville contre six millions d’euros. L’international ivoirien a signé un contrat jusqu’en juin 2027 avec les Gones.

🚨 L'international ivoirien, Paul Akouokou, s'engage pour 4 saisons à nos côtés 🔴🔵 Bienvenue Paul (@edgar1paul) 🚀 — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2023

C’est pourtant son collègue Guido Rodriguez que visait initialement les Lyonnais mais l’Argentin, taulier du Betis, avait finalement décliné la proposition des Rhodaniens. C’est donc son jeune collègue de 25 piges, neuf titularisations au compteur la saison passée, qui débarque à l’OL.

Autant dire que ce n’est pas franchement rassurant.

Textor : « Ce n'est pas aussi amusant que je l'aurais souhaité »