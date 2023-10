Nouvelle récompense pour Carlo Ancelotti

Cette fois-ci, personne ne l’a aidé.

A 64 ans, Carlo Ancelotti n’en finit plus de surprendre. On apprend en effet ce mercredi que le « Mister » vient d’obtenir un Master honorifique en Sciences et techniques des activités physiques préventives et adaptées de l’Université de Parme. Sous les yeux d’Arrigo Sacchi et d’Ariedo Braida, ancien coach et coéquipier, l’entraîneur du Real Madrid a donc été célébré ce mercredi, visiblement ému, selon Gianluca Di Marzio : « Je reçois ce diplôme et certains diront que j’ai passé peu d’examens. En réalité, j’en ai passé beaucoup et, tous les trois jours, j’en passe d’autres. Des examens dans lesquels je suis jugé, c’est pourquoi je dois me préparer. Quand on m’appelle docteur, j’aime ça, je dirai à mes joueurs « vous pouvez m’appeler docteur ». »

L’attesissimo momento della proclamazione: Carlo #Ancelotti è dottore magistrale ad honorem #unipr pic.twitter.com/mfTFlCMCAo — Università di Parma (@unipr) October 11, 2023

Ancelotti a prononcé un discours intitulé « Le football, une école de vie » , au cours duquel il loue l’apport du sport et du football dans sa vie : « Le football m’a appris beaucoup de choses : les relations avec les autres, le respect d’autrui, le respect des règles, le respect de l’autorité (entraîneurs, dirigeants, présidents), des temps, des limites, savoir écouter » . Dans sa grande toge rouge de diplômé, l’Italien avait des allures de baron du football mondial, un titre, là aussi honorifique, qu’il pourrait bien décrocher s’il venait à décrocher un titre mondial avec le Brésil, qui lui fait les yeux doux depuis le dernier mondial.

Trop fort. Définitivement.

Luka Modric s'exprime sur son temps de jeu réduit avec le Real Madrid