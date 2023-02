Au revoir, au revoir, président.

Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la FFF ce mardi. « Un moment émouvant » selon ses mots dans un entretien accordé à L’Equipe, où le Breton est revenu sur la fin anticipée de son mandat. « Certains (membres du Comex) étaient très émus. Cela m’a même étonné, dans le bon sens du terme, et touché que certains versent une petite larme. Le Comex ne m’a pas lâché, comme j’ai pu le lire. » Il se dit « bien dans (sa) peau », affirme être « très bien vu à la Fédération, par beaucoup de salariées » et maintient sa position : « Je n’ai jamais harcelé personne, ni moralement ni sexuellement. Je suis surpris par toute cette cabale. Je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. » Il balaye d’ailleurs les récentes accusations de Sonia Souid : « Je ne l’ai jamais agressée et je ne lui ai jamais envoyé de SMS à caractère sexuel. Donc, quelle est l’histoire ? Et qu’est-ce qu’elle vient faire là-dedans ? On voit bien que c’est un coup et qu’il a été monté. »

"Nous allons porter plainte pour diffamation contre la ministre des Sports et demander l'annulation du rapport auprès du tribunal administratif" Démission de Noël Le Graët : son avocat, Maître Thierry Marembert, dans #CàVous pic.twitter.com/wsNUbdDfQK — C à vous (@cavousf5) February 28, 2023

NLG compte ainsi contester le rapport commandité par le ministère des Sports : « Mes avocats vont contester l’irrégularité de l’enquête administrative au sein de la Fédération et demanderont l’annulation du rapport de la mission d’enquête. L’enquête dont j’ai fait l’objet a été menée à charge, en méconnaissance totale de mes droits et du principe du contradictoire. » Au sujet des propos déplacés qu’il a pu tenir, il répond enfin : « J’ai 81 ans, je suis peut-être en décalage dans ma manière de m’exprimer avec un jeune d’une vingtaine d’années. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. »