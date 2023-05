Manchester City champion d’Angleterre après la défaite d’Arsenal face à Nottingham

Nottingham 1-0 Arsenal

But : Awoniyi (25e)

Mission accomplie pour les Gunners qui auront parfaitement réussi à saboter leur propre course au titre.

Si Arsenal pouvait encore rêver de grimper sur le trône, Nottingham Forest s’est chargé de ramener les Londoniens sur terre ce samedi (1-0). Un court succès qui offre le maintien à Forest et le titre à Manchester City. Les hommes d’Arteta débutent pourtant cette partie en s’inspirant grandement des nouveaux rois d’Angleterre, c’est-à-dire en confisquant complètement le ballon. Résultat, Arsenal boucle ce première acte avec 81% de possession. Une maîtrise du cuir totalement stérile et inoffensive puisque seul Gabriel Jesus d’une tête, qui vient lécher la barre de Navas, fait frissonner le City Ground (15e). En face, Forest fait preuve d’un réalisme à rendre jaloux le cyborg Haaland. Profitant d’une mauvaise passe d’Ødegaard, Gibbs-White récupère la gonfle avant de la balancer sur Awoniyi qui croise du droit et ouvre la marque sur la seule tentative cadrée par les Reds au cours de ce match (1-0, 25e).

La pause ne change pas la physionomie de cette rencontre et les Gunners continuent de se heurter au bloc défensif des ouailles de Cooper. Saka tente malgré tout de secouer le cocotier Londonien et fait chauffer les gants du portier prêté par le PSG d’une lourde frappe du droit (61e). Mais comme lors de la première période, ce sont bien les locaux qui se procurent la plus grosse situation de ce deuxième acte et il ne manque pas grand-chose à Gibbs-White pour doubler la mise. Quelques centimètres seulement en réalité pour que sa frappe, trop croisée, n’accroche le cadre suite à une perte de balle de White (67e). La pépite de Forest régale ensuite son public en slalomant dans l’arrière-garde adverse avant de buter sur Ramsdale (90e). Qu’importe, Nottingham repart avec les trois points et composte son ticket pour un nouveau voyage en Premier League la saison prochaine.

Maintenant que cette belle deuxième place est acquise, c’est bon, Arsenal va pouvoir à nouveau gagner.

Nottingham (3-5-2) : Navas (Hennessey, 99e) – Worrall, Niakhaté, Felipe (Boly, 79e) – Aurier, Yates, Danilo (Kouyaté, 73e), Mangala, Lodi – Gibbs-White, Awoniyi (Johnson, 79e). Entraîneur : Steve Cooper.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – Kiwior (Tierney, 63e), Gabriel, White, Partey – Xhaka (Nketiah, 63e), Jorginho, Ødegaard – Trossard (Vieira, 70e), Jesus, Saka. Entraîneur : Mikel Arteta.

