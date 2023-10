Luis de la Fuente sur l’arrivée d’une femme comme sélectionneuse : « Il faut donner à tous les mêmes opportunités »

La fontaine ne se mouille pas.

Au cours d’une interview accordée à Sport, où il n’a souhaité parler que de football, le successeur de Luis Enrique à la tête de la Roja est revenu sur ses derniers mois comme sélectionneur, abordant de (très) loin les récents tumultes qui ont secoué le football espagnol. Avant deux rencontres cruciales pour les Ibériques, au cours desquelles ils peuvent composter leur billet pour l’Euro 2024, l’ancien technicien des Espoirs nationaux s’est d’abord confié sur l’identité de jeu de son équipe : « A l’époque, nous avons établi une feuille de route, un chemin et un plan que nous voulons mettre en place pour la sélection. Nous avons établi toute une série de registres qui, je crois, commencent à se mettre en place ». Si de la Fuente évoque une « régénération » chez les champions du monde 2010, il leur prédit aussi un« très bel avenir » . Logique, pour celui qui a lancé Lamine Yamal dans le grand bain à 16 ans. Peu importe l’âge, ce qu’il regarde c’est « le rendement que les joueurs peuvent avoir ». Un exemple de confiance envers ses joueurs qu’il pense réciproque : « Depuis le premier jour, je me suis appuyé sur le soutien de chacun d’entre eux. » Interrogé sur l’importance de gagner les deux derniers matchs disputés en pleine affaire Rubiales, l’Espagnol botte en touche, restant concentré sur le carré vert, comme si de rien n’était : « Ca nous a servi pour nous conforter dans nos idées ». En revanche, il s’est montré un peu plus loquace sur une hypothétique arrivée d’une femme à la tête de la sélection un jour : « Je vois ça comme quelque chose de très naturel. Si les gens sont prêts et ont les capacités, il faut donner à tous les mêmes opportunités ». S’il souligne un manque de formation ou de préparation, il souhaite que les choses aillent vers l’avant : « Si vous êtes préparé à cela, l’unique chose qu’il manque actuellement, alors allons de l’avant. »

Monsieur tout le monde.

