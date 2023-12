L’UEFA prend note de la décision de justice concernant la Superligue

L’UEFA fait acte de résistance.

Ce 21 décembre, la CJUE a rendu sa décision quant à la conformité légale de la Superligue, et c’est bien Florentino Pérez et Joan Laporta (les principaux instigateurs du mouvement) qui ont vaincu lors de cette bataille. La réaction de l’UEFA ne s’est pas fait attendre, puisqu’une heure après cette décision, l’organisation européenne a publié un communiqué. Dans ce texte, l’UEFA annonce « prendre note de l’arrêt rendu aujourd’hui par la CJUE dans l’affaire de la Superligue européenne » et « reste résolue dans son engagement à maintenir la pyramide européenne du football ».

UEFA takes note of the judgment delivered today by the ECJ in the European Super League case. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) December 21, 2023

L’UEFA veut s’appuyer sur « les fans et toutes les parties prenantes » du football européen pour protéger un modèle jugé « irremplaçable ». L’organisation européenne de football tient une conférence ce même jour, à 14h, pour éclaircir sa position.

Contre la menace Superligue, l’Empire UEFA contre-attaque.

Les 10 meilleurs cadeaux de dernière minute pour Noël