Luciano Spalletti se prive de Marco Verratti

Petit Hibou a du plomb dans les ailes.

Un titre de champion d’Europe et 55 sélections ne pèsent pas lourd dans l’esprit de l’ancien entraîneur du Napoli. Pour sa deuxième liste en tant que sélectionneur de l’Italie, Luciano Spalletti a en effet décidé de se priver de nouveau de Marco Verratti. Si le temps de jeu famélique de l’Italien lors de la première liste, en septembre, pouvait expliquer ce choix, cette fois l’argument n’est plus d’actualité.

Parti à Al-Arabi au Qatar, le milieu de 30 ans a disputé deux rencontres dans leur intégralité. Mais il ne sera pas de celles face à Malte le 14 octobre et l’Angleterre le 17 octobre, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Ce sera en revanche le cas de Moise Kean, plus appelé depuis octobre 2021, et de Destiny Udogie, nouveau venu du haut de ses 20 ans.

Apparemment, Luis Enrique n’est pas le seul à le détester.

L'Italie assure et se rassure face à l'Ukraine