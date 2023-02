Sampdoria 0-0 Inter Milan

L’impression que l’Inter aurait pu jouer Milan sans marquer.

Nettement au-dessus pendant 90 minutes, l’Inter cale face à la Sampdoria ce lundi soir (0-0). D’entrée, les Milanais contrôlent la gonfle et dominent ce premier acte, mais éprouvent toutes les peines du monde à déborder la défense des Génois, bien en place. Lautaro et compagnie parviennent tout de même à se créer quelques situations, mais n’accrochent que trop rarement le cadre au moment de conclure. Trouvé dans la surface par Barella, Darmian balance une praline du droit dans les nuages (20e). Quelques minutes plus tard, sur un coup franc de Çalhanoğlu, Gosens n’ajuste pas suffisamment son coup de casque pour inquiéter Audero (37e). En face, la Samp s’accroche et tente timidement de piquer en contre, sans parvenir à faire sortir Onana de sa sieste.

Les deux équipes repartent sur les mêmes bases au retour des vestiaires. L’Inter fait tourner le cuir, mais manque encore cruellement de précision dans les trente derniers mètres, à l’image de Dimarco. À peine entré en jeu, le piston gauche pointe le bout de son nez, mais sa frappe enroulée du droit file au-dessus de la barre du portier génois (54e). Dans la foulée, le défenseur de 25 piges trouve le petit filet sur une reprise de l’extérieur du gauche (60e) avant d’expédier un coup franc dans les tribunes (80e). Sur un centre mal dégagé par les hommes de Stanković, Çalhanoğlu règle enfin la mire, mais tombe sur Audero, vigilant (78e). Le gardien italien réalise ensuite un ultime miracle en détournant sur sa barre une ogive d’Acerbi qui filait dans la lucarne (92e). Au passage, la Samp s’offre un point précieux, mais reste dix-neuvième. De son côté, l’Inter compte désormais quinze points de retard sur le Napoli.

Pendant ce temps, Onana peut, lui, directement filer au lit sans passer sous la douche.

Sampdoria (3-4-1-2) : Audero – Murillo, Nuytinck, Amione – Zanoli (Paoletti, 86e), Cuisance (Sabiri, 59e), Winks, Augelio – Đuričić (Rincón, 72e) – Gabbiadini (Murru, 72e), Lammers (Quagliarella, 86e). Entraîneur : Dejan Stanković.

Inter Milan (3-5-2) : Onana – Škriniar, De Vrij, Acerbi – Darmian (Dumfries, 66e), Barella (Brozović, 66e), Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Gosens (Dimarco, 46e) – Lukaku (Džeko, 66e), Lautaro. Entraîneur : Simone Inzaghi.