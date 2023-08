Lewandowski : « J’ai vécu non pas un manque de respect, mais du dédain »

Tout le monde n’aime pas l’eau de Pologne.

S’il est aujourd’hui l’un des canonniers les plus respectés du monde, Robert Lewandowski n’a pas vécu des débuts faciles. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le buteur du FC Barcelone explique que certains horizons peuvent être bouchés lorsque l’on vient, comme lui, de Pologne : « J’ai vécu non pas un manque de respect, mais du dédain. Quand j’ai commencé, les gens ne croyaient pas forcément en moi car j’étais le jeune gars de Pologne. Ça faisait longtemps qu’un Polonais n’avait pas atteint ce niveau-là, alors c’était forcément impossible. »

Une injustice plutôt mal vécue par l’ancien du Bayern : « Il y a eu quelques larmes, jeune, et beaucoup d’incompréhension. On limitait mon champ des possibles. » Alors forcément, quand il voit débarquer certains de ses compatriotes, comme la tenniswoman Iga Swiatek au sommet du tennis mondial, parmi les joueurs les plus importants de leur sport, Lewandowski apprécie : « C’est génial. J’en suis très heureux. J’aimerais même qu’il y en ait plus. Je les suis tous. »

Et à bientôt 35 piges, il devrait avoir rapidement encore un peu plus de temps pour le faire.

