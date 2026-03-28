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Les Bleuets à une marche de l’Euro

TB
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Les Bleuets à une marche de l’Euro

Cocorico ! Tenue en échec par la Norvège voilà trois jours, l’équipe de France U19 a repris sa marche en avant ce samedi contre la Suisse (2-1). Portés par un doublé d’Enzo Molebe, les Bleuets peuvent encore croire à une qualification pour l’Euro de leur catégorie, qui se disputera cet été au Pays de Galles. Prêté par l’OL à Montpellier cet hiver, l’attaquant tricolore a concrétisé la domination des siens peu après la demi-heure de jeu, puis en début de seconde période.

Malgré la réduction du score suisse à quelques minutes du terme, les Bleuets se replacent, alors que seul le premier de chaque poule participera au tournoi final. Une position actuellement occupée par la Croatie, qui a remporté ses deux premières rencontres. L’équipe de France devra donc obligatoirement la battre chez elle, mardi soir.

Attention à ne pas trébucher sur la dernière marche.

Les Bleuettes démarrent bien leur campagne de qualifications à l’Euro

TB

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