Les Bleuets à une marche de l’Euro

Cocorico ! Tenue en échec par la Norvège voilà trois jours, l’équipe de France U19 a repris sa marche en avant ce samedi contre la Suisse (2-1). Portés par un doublé d’Enzo Molebe, les Bleuets peuvent encore croire à une qualification pour l’Euro de leur catégorie, qui se disputera cet été au Pays de Galles. Prêté par l’OL à Montpellier cet hiver, l’attaquant tricolore a concrétisé la domination des siens peu après la demi-heure de jeu, puis en début de seconde période.

🏆 Tour Élite Championnat d’Europe U19 France U19 🇫🇷 2-1 🇨🇭 Suisse U19 ⚽️⚽️ Enzo Molebe était titulaire et a marqué un doublé 😎🔥 pic.twitter.com/cxRHGFPnVU — MHSC (@MontpellierHSC) March 28, 2026

Malgré la réduction du score suisse à quelques minutes du terme, les Bleuets se replacent, alors que seul le premier de chaque poule participera au tournoi final. Une position actuellement occupée par la Croatie, qui a remporté ses deux premières rencontres. L’équipe de France devra donc obligatoirement la battre chez elle, mardi soir.

Attention à ne pas trébucher sur la dernière marche.

Les Bleuettes démarrent bien leur campagne de qualifications à l’Euro