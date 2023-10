L’équipe d’Allemagne fait son onze type d’Halloween

L’idée de génie.

Pour célébrer Halloween en ce mardi 31 octobre, veille de la Toussaint et à deux jours de la fête des morts, le compte anglais de l’équipe nationale d’Allemagne a eu une inspiration géniale : constituer un onze fictif en modifiant le noms des joueurs de la Mannschaft. Le résultat, affiché à gauche d’un joueur allemand portant le masque de Michael Myers, le tueur évadé de l’hôpital psychiatrique dans le film culte « Halloween : La Nuit des masques », est très réussi. On retrouve notamment Marc-André ter SCARE-gen, Antonio BOO-diger, Robin GHOST-ens ou encore Jamal MONST-iala.

Our scariest 11 this Halloween 👀🎃

Can you guess who's under the mask?#DFBTeam 📸 Thomas Böcker/DFB pic.twitter.com/yRdSoDFhNj

— Germany (@DFB_Team_EN) October 31, 2023