Leonardo découpe Kylian Mbappé

Entre les missives piquantes et les coups de pression devant la presse, le torchon brûle entre Kylian Mbappé, qui n’est toujours pas ouvert à la possibilité de prolonger jusqu’en 2025, et le PSG. Directeur sportif du club parisien entre 2011 et 2013, puis entre 2019 et 2022, Leonardo a son petit avis sur ce que devrait faire son ancien employeur. « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière », a-t-il tranché dans les colonnes du journal L’Équipe ce dimanche soir.

Celui qui avait dû gérer l’épisode I de la saga Real Madrid-PSG-Mbappé à l’été 2021 n’a pas eu que des mots doux à l’égard du capitaine de l’équipe de France, dont il remet en cause la mentalité : « Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu’il n’est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C’est difficile de construire une équipe autour de lui ». « Cela fait six ans qu’il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions. Cela veut dire qu’il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui », a-t-il argumenté alors que Mbappé aurait été pour beaucoup dans la décision du club de se séparer du directeur sportif brésilien il y a un an.

