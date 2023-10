Le Shaktar Donetsk résilie le contrat d’un joueur « déserteur »

L’affaire est troublante.

Porté disparu depuis un match face à l’Antwerp en Youth League le 4 octobre dernier, Oleksandr Rosputko n’est plus un joueur du Shaktar Donetsk depuis ce lundi. Le club ukrainien l’a annoncé via un très bref communiqué sur son site Internet : « Le Shakhtar a résilié le contrat de son joueur Oleksandr Rosputko, n’étant pas revenu dans l’équipe et ayant refusé de remplir les obligations de son contrat. » Selon les médias ukrainiens, le milieu né en 2004 avait prolongé son contrat avec l’équipe pro pour cinq ans juste avant le match, ce qui rend l’affaire encore plus curieuse.

Depuis sa disparition, le joueur a coupé tous ses réseaux sociaux et n’a plus répondu aux appels de son désormais ex-club. Son père a confirmé les rumeurs qui ont paru dans la presse ensuite : son fils s’est rendu en Russie, où il sera « plus en sécurité » selon lui. Le joueur n’aurait pas demandé l’asile politique, mais postulerait pour obtenir la nationalité russe. La vraie raison de ce départ est inconnue, le média Sport Express cite l’ancien défenseur ukrainien Artem Fedetsky pour qui le cerveau du jeune Rosputko « s’est fait pourrir par la propagande russe ».

Aucune véritable explication pour l’instant donc, simplement des suppositions.

