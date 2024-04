Le PSG va améliorer son modèle de formation

Il faut sauver le Titi.

Cinq ans après avoir supprimé son équipe réserve, sur décision d’Antero Henrique, directeur du football d’alors, le Paris Saint-Germain s’apprête à lancer un projet de substitution. Détaillé par L’Équipe, ce nouveau programme pour les jeunes passe notamment par la création d’un groupe dit « espoirs » et placé entre les U19 et l’équipe professionnelle. Portée par Yohan Cabaye et Luca Cattani, en charge du développement du centre de formation parisien, cette initiative vise à inclure les jeunes de 21 ans dans le projet du club.

Ainsi, ce groupe « espoirs » sera inscrit au challenge des réserves, sorte de mini-championnat créé par la Fédération française de football. Ses joueurs pourront également participer aux rencontres de Youth League et aux matchs de Régionale 1 ou 2 à laquelle est inscrite l’association PSG (dernière de R1, cette équipe sera visiblement reléguée en R2 en fin de saison). Le club de la capitale donc, envisage de nommer Zoumana Camara – entraîneur des U19 – à la tête de cette nouvelle structure.

