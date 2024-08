Le GOAL FC met un coup de pression à la FFF

Le malheur des uns va-t-il faire le bonheur des autres ?

À une semaine de la reprise des championnats professionnels, plusieurs clubs des échelons du dessous ne savent pas encore dans quelle division ils évolueront lors de la saison à venir. Les Girondins de Bordeaux, par exemple, on fait appel de leur rétrogradation en National 2 et espèrent toujours rebondir au troisième niveau. En attendant, le GOAL FC doit patienter : l’équipe de l’agglomération lyonnaise espère être repêchée en National, et l’a fait savoir à la FFF dans une lettre publiée ce vendredi et relayée par Le Progrès.

Le club de France avec le plus de licenciés en a marre de rester sans nouvelles. Dans la lettre, le président Jocelyn Fontanel demande à la Fédé que le nom du GOAL FC apparaisse dans les calendriers aux côtés de celui des Girondins. « Des procédures sont en cours et pourraient durer encore après le début des championnats le vendredi 16 août, écrit le président Jocelyn Fontanel. Nous vous demandons donc officiellement ce jour d’inscrire ces différentes éventualités dès à présent dans le calendrier sportif FFF des deux divisions concernées, et donc de remplacer “Girondins de Bordeaux” par “Girondins de Bordeaux ou GOAL FC”. »

Une pensée pour Villefranche qui va découvrir son adversaire au dernier moment.

