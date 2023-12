Le Borussia Dortmund concède le nul à Augsbourg

Buts : Demirovic (13e) pour Augsbourg // Malen (35e) pour le Borussia Dortmund

Pas facile de voyager quand on s’appelle le Borussia Dortmund, en ce moment.

En déplacement à Augsbourg pour le compte de la quinzième journée de Bundesliga, les visiteurs ont concédé le nul et ainsi aligné un quatrième match à l’extérieur sans victoire en championnat. Pire, ils n’ont gagné qu’une seule fois sur leurs six dernières rencontres disputées loin de chez eux toutes compétitions confondues. Conséquence de ces mauvais résultats, pour le BVB : celui qui est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions reste provisoirement englué au cinquième rang du classement (dix unités de retard sur le fauteuil de leader occupé par le Bayer Leverkusen, trois sur la quatrième place occupée par Leipzig), avec une partie de moins à jouer par rapport à ses principaux concurrents.

Na WWK-Arena, o FC Augsburg saiu na frente do placar diante do BVB, mas viu Donyell #Malen (24) empatar para os Auri-negros com essa bela "escorada" de Niclas #Füllkrug (30), 1 a 1. #FCABVB

Si Bensebaini aurait rapidement pu ouvrir le score d’une talonnade inspirée, c’est Demirovic qui a fait mouche en premier : profitant d’une énorme bévue défensive adverse, le capitaine des locaux est tranquillement allé tromper Kobel avant même le quart d’heure de jeu. La réaction ne s’est pas trop fait attendre puisque Malen, après un superbe relais avec Füllkrug, a égalisé d’une frappe bien placée une grosse vingtaine de minutes plus tard. Mais malgré une possession de balle largement en sa faveur, la bande de Terzic a eu du mal à se faire véritablement dangereuse par la suite. Trop de mal, en tout cas, pour repartir avec les trois points (en dépit de 24 tirs, dont huit cadrés).

En face, ce n’était pourtant « que » le dixième !

Ermedin Demirović gives Augsburg the lead against Dortmund! 🇧🇦

On fire this season 🔥

