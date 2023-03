Le Belgique, sélection européenne la plus âgée au cours de la dernière année

Génération durée.

Depuis dix ans, la Belgique a tout connu lors des dernières compétitions internationales : plusieurs quarts de finale en Coupe du monde et à l’Euro, une troisième place à la Coupe du monde 2018 mais aussi une sortie décevante en poules en 2022. De quoi faire de la Belgique l’une des équipes les plus expérimentées du monde, comme le confirment les chiffres de la dernière étude de l’Observatoire du football (CIES). La sélection a beau entamer un nouveau cycle sous Domenico Tedesco, elle reste l’équipe qui possède la moyenne d’âge la plus haute d’Europe, avec 29,4 ans de moyenne d’âge sur la dernière année.

🔝 & of minutes by over 3⃣0⃣ year-old players in last year senior men's national A-teams matches 🌱 #Kuwait 🇰🇼 🥇 #Belgium 🇧🇪 also in the top 🔟 Data for 1⃣2⃣6⃣ selections 👉 https://t.co/cjxqX7CSAH pic.twitter.com/pYYv8vIBWf — CIES Football Obs (@CIES_Football) March 26, 2023

Dans le monde entier, seuls le Koweït (29,76 ans), le Suriname (29,67) et Bahreïn (29,5) ont une moyenne plus haute. Autre chiffre marquant : les jeunes de moins de 21 ans n’ont eu droit qu’à 7,1% du temps de jeu sur la dernière année, contre 48,6% pour les trentenaires de l’équipe. Ces données mettent en avant un vécu qui peut être à la fois un avantage et un problème. Avec certains cadres sur la pente descendante, les Belges ont sûrement payé cela lors de la dernière Coupe du Monde.

« Ils ont de l’espérance », comme dirait Didier Deschamps.