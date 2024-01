La sélection algérienne victime d’espionnage

Le fennec de Troie.

Arrivée à Bouaké, sa ville hôte de Côte d’Ivoire ce mercredi, la délégation algérienne a eu le droit à une petite surprise pour son premier entraînement sur place. En effet, un drone survolant la séance de Djamel Belmadi a été intercepté par la police ivoirienne.

La police ivoirienne a trouvé un drone qui survolait le ciel de Bouaké lors de l’entraînement de nos Fennecs, fermé au médias. Le détenteur du drone a ensuite été arrêté 😂😂😂 pic.twitter.com/sWcM9rgt1E — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 10, 2024

Il est évidemment difficile de savoir si cette opération est commanditée par une autre sélection nationale ou s’il ne s’agit que de la simple œuvre d’un vidéaste amateur. Depuis le début de la préparation de l’Algérie à la CAN – à Lomé, au Togo –, Belmadi a exigé que les séances d’entraînement ne soient que très peu filmées, au même titre que les deux matchs amicaux disputés par les siens, face au Togo justement et au Burundi (victoires 3-0 et 4-0).

Le voici rassuré…

Mohamed Amoura : « Il y quatre ans je n’avais rien, aujourd’hui je joue avec Mahrez »