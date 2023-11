La Ligue 1 la moins prolifique depuis 32 ans

La Ligue des talents en prend un coup.

Après le nouveau 0-0 samedi entre Le Havre et Monaco, ajouté à celui entre Montpellier et Nice vendredi, le chiffre est tombé. Cette saison, 15% des matchs de notre bon vieux championnat ont terminé sur le score de 0-0, soit le plus haut pourcentage en la matière depuis la saison 1991-1992. Ce qui en dit long sur le spectacle de la Ligue 1, à l’heure où la question de ses futurs droits TV est toujours en suspens… Après une cuvée 2022-2023 exceptionnelle, la Ligue des talents rentre donc dans le rang.

15% – Il y a eu 15% de scores nuls et vierges en Ligue 1 2023/24, plus haut pourcentage depuis 1991/92 (16.8%). Avec 15 occurrences, le 0-0 est le score le plus fréquent dans l'élite cette saison. Déception. #HACASM pic.twitter.com/LL7CIZNOsQ — OptaJean (@OptaJean) November 11, 2023

On comprend mieux pourquoi Luis Enrique trouve que trois buts, ce n’est pas assez.

Henrik Rydström, un autre fotboll est possible