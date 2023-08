Joaquín Correa proche de signer à l’OM

Un nouveau sud-américain dans la cité phocéenne ?

À la recherche d’un renfort sur l’aile gauche de son attaque, l’Olympique de Marseille serait en passe de trouver son homme. Selon RMC sport, l’Olympique de Marseille disposerait d’un accord de principe de Joaquín Correa et l’Inter Milan pour un prêt avec option d’achat.

Dans le dur avec les Nerazzurri, avec qui il est lié jusqu’en 2025, l’attaquant argentin de 29 ans n’a jamais réussi à faire son trou depuis son arrivée en 2022 contre 27 millions d’euros. Selon plusieurs sources, il ne serait plus dans les plans de Simone Inzaghi. Après une première saison ternie par les blessures (36 matchs pour six buts et deux passes dé), Joaquín Correa n’a été titularisé qu’à 16 reprises avec l’Inter pour 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

Joker de luxe ?

Vers un décalage de l'horaire d'OM-Brest ?