Jamaïque : Les internationales présentes à la Coupe du monde renoncent à la sélection

Un exploit pour du beurre.

Trois mois après avoir frustré les Bleues, les Jamaïcaines annoncent leur retrait de la sélection. « C’est avec une grande déception que nous annonçons que la sélection de la Coupe du monde 2023 ne participera pas à la fenêtre internationale d’octobre prochain pour les premiers éliminatoires de l’histoire de la Gold Cup féminine », lancent Khadija Shaw et ses collègues dans un communiqué. Les Reggae Girlz, qui doivent défier le Panama et le Guatemala les 26 et 29 octobre, parlent de « l’une des décisions les plus difficiles à prendre », mais aussi de la nécessité « d’adopter une position aussi radicale pour mettre un terme au mauvais traitement constant » infligé par la Fédération jamaïcaine de football.

« En raison des circonstances actuelles dans lesquelles la Fédération jamaïcaine de football nous a placés, nous ne serions pas en mesure de faire notre travail », confessent celles qui avaient déjà mis la pression sur leur Fédé en juin. En plus de problèmes de communication, les joueuses dénoncent également le fait de n’avoir « toujours pas reçu les paiements complets et corrects pour [leurs] performances historiques à la Coupe du monde et les nombreuses primes en suspens pour la qualification à l’été ». Autant de raisons qui font que l’intégralité des joueuses convoquées pour disputer le dernier Mondial se mettent aujourd’hui en retrait « avec l’espoir de mettre fin à ce cycle de maltraitance ».

Rapidement, de préférence.

