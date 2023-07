Pronostic France Jamaïque : Analyse, cotes et prono du 1er match des Bleues à la Coupe du monde féminine

100€ remboursés en Freebets sur le 1er match des Bleues à la Coupe du Monde !

Nos pronostics France – Jamaïque

La France espère passer un cap

L’équipe de France est considérée comme l’une des favorites de la compétition, même si son palmarès est vierge. En effet, les Bleues ont pour meilleur résultat au Mondial une demi-finale en 2011. C’est également à ce stade de la compétition que les Bleues ont été éliminées lors du dernier championnat d’Europe organisé en Angleterre. En 2019, sur ses terres, la sélection tricolore s’était hissée en quarts de finale, mais avait buté face aux futures championnes du monde, les États-Unis. Depuis quelque temps, la sélection française souffrait de dissensions internes, qui ont poussé la Fédération à changer de sélectionneur. Pour relancer un nouveau cycle, les dirigeants ont misé sur Hervé Renard. Arrivé en avril, l’ancien coach de l’Arabie saoudite a dirigé à 4 reprises ses protégées pour un bilan de 3 victoires face à la Colombie (5-2), le Canada (2-1) et l’Irlande (0-3), pour 1 défaite la semaine passée. Les Tricolores ont en effet chuté à Melbourne pour leur ultime match de préparation face à l’Australie (0-1), pays hôte. Arrivée seulement quelques jours plutôt à l’autre bout du Monde, les Françaises ont été méconnaissables…Pour se qualifier pour ce Mondial, l’équipe de France n’a pas connu le moindre problème, puisqu’elle a signé un parcours parfait avec 10 succès en autant de rencontres, avec 54 buts inscrits et 4 concédés.

La Jamaïque en apprentissage

Qualifiée à la faveur de leur 3e place dans la zone CONCACAF avec des victoires contre le Mexique, Haïti, et le Costa Rica, la Jamaïque ne nourrit pas de grandes ambitions lors de ce Mondial organisé conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Reggae Girlz disputent seulement leur deuxième Coupe du Monde après celle de 2019 en France. En 2019, elles ont subi trois revers contre le Brésil (0-3), l’Italie (0-5) et l’Australie (1-4). Havana Solaun, qui avait été l’unique buteuse, est toujours là. La sélection jamaïcaine espère confirmer ses progrès, même si la tâche paraît compliquée dans ce Groupe F avec la présence entre autres du Brésil et de la France. Les joueuses du sélectionneur Lorne Donaldson tenteront de glaner un 1er succès dans la plus prestigieuse competition feminine face au Panama. Le bilan de leur année 2023 est jusqu’à présent plus que mitigé avec 5 défaites, 1 match nul et 2 victoire. Mais lauréate du Maroc (1-0) lors de leur ultime match de préparation, c’est sans aucune pression que la Jamaïque, qui occupe la 43ème place du classement FIFA, aborde cette Coupe du Monde.

La Jamaïque au complet, des absentes chez les Bleues

La Jamaïque manque clairement de soutien de la part de sa fédération mais ses joueuses sont très motivées et soudées. Les Reggae Girlz sont emmenées par leur joueuse emblématique Khadija Shaw (56 buts en 38 sélections), tout de même 2e meilleure buteuse du championnat anglais cette saison avec Manchester City. L’expérimentée milieu de terrain Cheyna Williams-Matthews (Chicago Red Stars) est également précieuse dans cet effectif, tandis que la jeune Jody Brown compte déjà 13 buts en 21 capes à seulement 21 ans. Il conviendra de s’en méfier pour l’équipe de France. Les sœurs Swaby, qui évoluent en défense, sont bien connues sur notre sol puisqu’Allyson porte les couleurs du PSG depuis son prêt en janvier dernier, alors que Chantelle évolue au FC Fleury 91. On peut également citer l’espoir en attaque Paige Bailey-Gayle, formée à Arsenal. En face, Hervé Renard doit composer avec des absences de taille, puisque l’attaquante du PSG Katoto est blessée, tout comme Amandine Henry, appelée mais contrainte au forfait après une rechute au mollet à seulement quelques jours de la compétition. Il faut rajouter la défection de la meilleure joueuse de Ligue 1 de la saison, Delphine Cascarino, victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la dernière journée de championnat, et du roc défensif Mbock, blessée depuis un moment. En revanche, Selma Bacha, qui s’est donnée une entorse face à l’Australie, pourrait accompagner Diani, meilleure buteuse du championnat, et la légende Eugénie le Sommer, rappelée par Hervé Renard alors qu’elle était écartée par Diacre, en attaque. Wendie Renard, qui est la chef de meute avec son rôle de capitaine, a elle aussi fait son retour en bleu alors qu’elle s’était mis un temps en retrait.

Les compositions probables pour ce France – Jamaïque:

France : Peyraud-Magnin – Karchaoui, E.Cascarino, Renard, Lakrar – Dali, Toletti, Geyoro – Bacha (ou Mateo), Diani, Le Sommer.

Jamaïque : Schneider – Blackwood, Plummer, A. Swaby, C. Swaby, Bond-Flasza – Asher, Matthews, Solaun – Shaw, Brown

Les Bleues démarrent par une victoire ?

Arrivée seulement une dizaine de jours avant le début du tournoi, l’équipe de France a dû absorber le décalage horaire, qui a été sans doute l’une des raisons de leur défaite en amicale face à l’Australie (0-1). La sélection tricolore affronte un adversaire nettement moins redoutable pour leur entrée en lice avec la Jamaïque en guise de hors d’œuvre. C’est la première confrontation de l’histoire entre ces deux équipes. Les jamaïcaines sont en progrès mais ne semblent pas représenter une menace réelle pour les joueuses d’Hervé Renard même s’il faut respecter tout le monde dans ce football féminin en pleine mutation. Dans un match qui pourrait être tout de même plus serré que ce qui est prévu par les sites de paris sportifs, à l’image de ce début de compétition, la France pourrait finir par prendre l’avantage. Revancharde, Eugénie Le Sommer (89 en 179 sélections) aura sans doute le couteau entre les dents dès ce début de Mondial.

Les meufs bonnes questions du Mondial 2023