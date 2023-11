Les entraîneurs de Liga allument les arbitres

À mort l’arbitre !

La réunion annuelle entre les entraîneurs et arbitres de Liga s’est tenue mardi au siège de la Fédération espagnole, et les échanges n’ont pas été très cordiaux entre les deux parties. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a été le premier à s’exprimer, déclarant d’entrée que « les arbitres ne respectent pas les coachs », dans des propos notamment rapportés par El País. Le technicien italien a notamment pointé du doigt que les entraîneurs sont « l’échelon le plus fragile » dans la structure du championnat et pâtissent le plus des erreurs faites par les arbitres.

La situation précaire des coachs, à tous les étages, a été le sujet principal des discussions. Quique Setién, récemment renvoyé du banc de Villarreal, s’est notamment plaint du non-paiement des indemnités de licenciement par les clubs. Dans la même veine, les entraîneurs de seconde division ont réclamé la mise en place d’un salaire minimum, qui améliorerait leurs revenus. Certains pensent même que les arbitres les respecteraient ainsi plus, leur attitude envers les entraîneurs pouvant s’expliquer en partie par le fait qu’ils gagnent plus que certains coachs.

Alors celle-là, on ne nous l’avait encore jamais sortie.

