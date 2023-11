Eric Roy en remet une couche sur le VAR : « J’ai mal à mon foot »

Ça ne passe pas.

La défaite subie par Brest contre l’AS Monaco dimanche dernier (2-0) reste en travers de la gorge d’Eric Roy. Le coach des Pirates avait déjà pointé l’arbitrage à la sortie de la rencontre, comme Pierre Lees-Melou. Il a remis le sujet sur la table au travers d’une publication Instagram. « J’ai mal à mon foot… Quelques jours après notre match à Monaco et en essayant de prendre un peu de recul et de hauteur, je ne trouve toujours pas les mots pour décrire le sentiment d’injustice et d’incompréhension qui nous anime. La cohérence est l’essence même pour qu’une relation de confiance s’établisse entre les acteurs du jeu, arbitres, joueurs, staff. Or, trop de situations sont analysées de manière disparate », déplore-t-il.

« Comment et pourquoi le VAR saisit l’arbitre sur certaines actions de jeu et pas sur d’autres ? (…) Désormais, les matchs sont dirigés par le VAR qui peut, selon les règles en vigueur, orienter le résultat d’un match. Alors que l’on a tous imaginé un système plus fiable et plus juste, il reste en réalité sujet aux mêmes problèmes d’interprétation et de subjectivité qu’avant. Le plus grave, c’est qu’il a pour effet de déresponsabiliser nos arbitres et, au lieu de les aider, ne cesse de les mettre en difficulté », poursuit le technicien, qui s’interroge sur la suite : « Le système laisse apparaître aujourd’hui ses limites. Faut-il apporter des modifications à l’intérieur du système, de nouvelles orientations ou une réflexion plus profonde sur la manière de régir les lois du jeu ? »

Le changement, c’est maintenant.

