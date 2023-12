Emmanuel Macron déclare sa flamme à Warren Zaïre-Emery

Après avoir déclaré sa flamme au RN, le président se sent romantique ces derniers temps.

Interviewé dans l’émission C à vous ce mercredi, Emmanuel Macron a pu évoquer les prochains Jeux olympiques, ainsi que l’Euro 2024. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président de la République est, un peu comme tout le monde, tombé sous le charme de Warren Zaïre-Emery. « (Zaïre-Emery) est quand même entré à 17 ans sous les couleurs de l’équipe de France. J’espère qu’il va jouer à l’Euro et nous faire des merveilles. Lui, c’est une promesse et une prouesse », s’est-il extasié.

Emmanuel Macron en a également glissé une pour Kylian Mbappé, dont il dément être l’agent : « D’abord, je lui souhaite un très bon anniversaire. Ensuite, c’est un immense sportif. Il a pris le capitanat. En 2024, on a un Euro que, j’espère, on va gagner. » L’été prochain en Allemagne, le capitaine des Bleus sera bien accompagné puisqu’il est « au cœur d’une équipe où il y aura des jeunes talents comme Zaïre-Emery ».

Le 14 juillet prochain, le président ne sera pas à Paris, mais à Berlin.

