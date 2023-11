Dernier de Bundesliga, Mayence se sépare de son coach

Et c’est ciaooooo !

Neuf matchs, six défaites, trois nuls en Bundesliga et une élimination dés le premier tour de la coupe allemande… autant de raisons pour Mayence d’évoquer l’avenir de son coach. Dans un communiqué, le bon dernier de l’élite allemande a expliqué que les deux parties avaient trouvé un accord après un long rendez-vous où le président Christian Heidel et le directeur sportif Martin Schmidt étaient conviés. « Il m’est très difficile de dire au revoir, mais j’ai le sentiment que le moment est venu », a lancé Bo Svensson a ce jeudi soir. Pour rappel, Mainz avait terminé à la huitième position au terme de la saison 2021-2022, puis à la neuvième place la saison dernière. Honorable pour l’un des plus petits budgets de la Bundesliga.

Un super entraîneur est libre ! Direction la Ligue 1 ?

