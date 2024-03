Décès d’un jeune joueur de 13 ans en plein match

Triste nouvelle pour le foot français.

La nouvelle est tombée hier dans l’après-midi. Comme rapporté par France Bleu Auxerre, un jeune footballeur de 13 ans est décédé en plein match d’un problème cardiaque. C’est lors d’une rencontre U15 entre la Jeunesse Sénonaise et l’entente Paron-Saint-Clément que l’enfant s’est trouvé mal. Se plaignant d’une douleur à la poitrine, il aurait fait un malaise et n’aurait pu être réanimé, malgré des tentatives de massage cardiaque et la prise en charge des secours. Le District de l’Yonne Football, où se déroulait la rencontre, a confirmé l’information sur ses réseaux sociaux, évoquant « la douleur d’annoncer le décès brutal d’un jeune joueur de 13 ans ».

Alors que les deux clubs « s’associent pour faire part de leur profonde tristesse et assurent la famille du jeune garçon de leur entier soutien », le communiqué précise qu’une cellule de soutien psychologique sera mise en place ce lundi.

En espérant que le monde du foot lui rende prochainement un bel hommage.

Les fantômes du manoir nantais