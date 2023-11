Christophe Galtier sur Zaïre-Emery : « Il est différent des autres »

À trois jours de la réception de la lanterne rouge Al Markhiya et neuf d’un déplacement chez le Al Rayyan de Sofiane Boufal et Leonardo Jardim, Christophe Galtier a pris le temps d’accorder un entretien à nos confrères de L’Équipe ce vendredi.

L’actuel entraîneur d’Al-Duhail a profité de l’occasion pour applaudir des deux mains la convocation en équipe de France de Warren Zaïre-Emery, à seulement 17 ans. L’ancien entraîneur du PSG n’est pas étonné par cette progression « supersonique », et trouve même cette évolution logique : « Ce n’est pas une surprise par rapport aux matches que je le vois faire. »

Cette capacité à être performant au plus haut niveau et à résister sans souci à la pression, le milieu du PSG l’avait visiblement déjà durant ses années en jeunes dans la capitale : « Quand on préparait la saison, j’avais une liste de jeunes qu’il fallait voir. Warren a vite intégré le groupe et avec le staff on s’est dit : putain, mais ce gamin a 16 ans et l’attitude d’un joueur qui a déjà 200 ou 250 matches ! ». Parlant d’un joueur qui n’est définitivement « pas comme les autres », l’entraîneur français estime en tout cas que WZE « a une maturité incroyable », et que « quand tu es titulaire à 17 ans au PSG, c’est normal que le sélectionneur veuille te voir ».

Malgré tout ça, il n’y a toujours rien qui justifie d’avoir un jour fait jouer WZE latéral droit.

