Carlo Ancelotti peste contre le calendrier surchargé

« Don Carlo » monte au créneau.

Comme Pep Guardiola, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a fustigé, ce vendredi en conférence de presse, l’enchaînement effréné des matchs, et leur rallongement avec les temps additionnels désormais plus longs. Un rythme démesuré qui a de réelles répercussions sur la santé des joueurs, en atteste la ribambelle de blessés lors de ce début de saison.

« Ils essaient d’améliorer la qualité du spectacle en mettant plus de minutes de jeu, plus de matchs. Pourtant, c’est simple : pour améliorer la qualité, il faut diminuer un peu la quantité, a pointé le technicien italien avant de poursuivre. Mais le problème, c’est que les entraîneurs et les joueurs n’ont pas leur mot à dire. Le football n’est pas géré comme il devrait l’être. Ils veulent mettre plus de matchs pour gagner plus d’argent. Les joueurs souffrent de plus de blessures. Ils ne peuvent pas démontrer leurs qualités au maximum. Il y a des joueurs très bons qui sont fatigués, blessés… Quand est-ce que ça changera? Je ne sais pas. »

Encore une raison pour froncer le sourcil gauche.