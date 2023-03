Arsène Wenger et la FIFA rêvent d’un football encore plus universel

La FIFA pour tous.

Dans un entretien vidéo publié sur le site de la FIFA, Arsène Wenger a présenté le cycle 2023-2026 du Programme de développement des talents de l’instance, lancé en 2020. Aujourd’hui, Directeur du développement du football mondial de la FIFA, l’Alsacien s’est voulu ambitieux pour ce programme visant à réduire l’écart de niveau entre l’Europe et le reste du monde dans ses déclarations : « Au cours des quatre années à venir, nous aspirons à faire croître le niveau de compétitivité des U17, une progression dont bénéficiera ensuite le plus haut niveau, dévoile-t-il. C’est notre responsabilité de contribuer au développement d’un écosystème qui donne sa chance à chaque talent. En somme, nous voulons contribuer à l’éclosion d’un plus grand nombre de bons joueurs à l’échelle mondiale. »

Par ailleurs, il présente sa mission comme représentation de ce que doit être la société : « Il incombe à la société de donner à chaque talent et à chaque individu une chance de s’instruire. C’est pourquoi nous avons cette responsabilité au niveau du football. […] Nous voulons enfin donner sa chance à chaque enfant, partout dans le monde, et mettre ainsi un terme à la situation actuelle, affirme l’ancien entraîneur. L’analyse que nous avons conduite à l’échelle planétaire nous a permis de constater que dans la moitié des pays, les enfants talentueux, garçons comme filles, n’ont aucune possibilité de développer leur talent. »

Il en vient enfin à l’explication concrète de ce projet : « Nous entendons développer les talents en nous rendant dans tous les pays, en y dépêchant nos entraîneurs et en ouvrant des centres d’excellence. La première étape consiste à identifier les talents dans tous les pays. Ensuite, il faut maximiser leur potentiel en faisant en sorte que les meilleurs s’entraînent avec les meilleurs. Pour l’ensemble de ces garçons et filles, nous allons envoyer des entraîneurs formés et désignés par la FIFA. »

Alors, il se trouve le futur Golden Boy ?

