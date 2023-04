Anthar Yahia : « Rafik Saïfi faisait de très bons mois de ramadan »

Place au jeûne !

À la suite de l’interdiction par la FFF d’interrompre un match pendant la période du ramadan, l’ancien défenseur franco-algérien Anthar Yahia a pris position.

Dans les colonnes de L’Équipe ce samedi, l’ancien défenseur de Nice ou de Sochaux souhaite calmer les esprits autour de cette thématique : « Ce n’était pas douloureux (de jouer au foot pendant le ramadan, NDLR), au contraire, c’est un mois particulier, de bien-être, de partage avec la famille et cela balaie tout le reste. Et puis cela dure un mois, soit quatre matchs environ. Il faut dédramatiser ce moment. Des joueurs de très haut niveau le font, comme (Karim) Benzema, et il vient d’inscrire six buts en deux matchs. (Rires.) J’ai vu des gars dix fois meilleurs pendant le ramadan. Rafik Saïfi (ancien attaquant de Lorient) faisait de très bons mois de ramadan par exemple. »

Les supporters du PSG, que Saïfi a souvent malmené pendant et hors période de ramadan, peuvent en témoigner.