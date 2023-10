Angleterre : Plus de la moitié des joueurs contre le temps additionnel à rallonge

Qui voudrait travailler plus pour gagner autant ?

Obligés de faire quelques minutes supplémentaires chaque semaine, sans pouvoir les récupérer, les joueurs de plusieurs championnats anglais n’apprécient pas vraiment ce temps additionnel à rallonge. Selon une étude de la Professional Footballers’ Association (PFA), 60% des pensionnaires de Championship, League One ou League Two ne soutiennent pas la mise en place de cette nouvelle règle. Une proportion similaire d’entre eux pense que ces rencontres, plus longues, provoquent davantage de blessures, tout comme le manque d’une véritable pause entre deux saisons.

📰 EFL Player Insights: Additional Time, VAR and Scheduling. A survey of players conducted by the players’ union, the PFA, has revealed increasing concerns over player workload and on-pitch safety. Find out more ⤵️ — Professional Footballers’ Association (@PFA) October 18, 2023

Les joueurs des divisions inférieures anglaises font également un constat, plutôt alarmant, concernant les conditions de sécurité dans lesquelles se déroulent les rencontres qu’ils disputent. Plus de la moitié déclarent avoir participé à un match au cours duquel un joueur a été agressé ou harcelé à la suite d’un envahissement du terrain. Et seulement moins de 20 % d’entre eux estiment que des mesures suffisantes sont prises pour identifier les responsables des envahissements de terrain, du harcèlement des joueurs et des chants discriminatoires.

À part ça, tout va bien.

Ce que la LFP doit mettre en avant pour vendre les droits TV de Ligue 1