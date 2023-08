Al-Khelaïfi : « Ce tirage va obliger tout le monde à être prêt »

Pression Saint-Germain.

Le PSG a hérité d’un groupe particulièrement relevé en Ligue des champions et devra se défaire du Borussia Dortmund, de l’AC Milan et de Newcastle pour se qualifier pour la douzième fois consécutive en huitièmes de finale. « C’est un groupe compliqué, mais c’est la meilleure compétition de clubs en Europe et même au monde. On aime toujours cette compétition et le fait de jouer de grands matches, les joueurs, le staff, le coach, vous aussi les médias… Il y a de l’ambition, de la motivation. Ce tirage va obliger tout le monde à être prêt, être professionnel, donner, travailler », a réagi Nasser Al-Khelaïfi depuis Monaco.

Le président parisien s’est dit heureux du mois d’août réalisé par ses ouailles, alors que l’été a particulièrement chamboulé l’effectif et l’identité des Rouge et Bleu. « Depuis le début de la saison, on sent qu’il y a quelque chose de différent, avec un style de jeu offensif, ce qu’on aime, ce que les supporters aiment, vous aussi dans les médias, a-t-il glissé. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup à donner, mais on est très content de jouer six grands matches contre de grands clubs. C’est une bonne nouvelle pour nous, pour être prêts et jouer des matches offensifs, c’est magnifique. »

Attention tout de même à ne pas déchanter.

Un groupe rempli d’étoiles pour le PSG