311€ à gagner avec Allemagne – France & Suisse – Andorre

En ce début de semaine, on vous propose un gros combiné avec les Bleus, et à prendre avec le bonus PMU (coucou Antoine Griezmann) qui permet de parier sans trop de pression. Vous miser sur ce combi, vous tentez de gagner 313€t si le pari est perdant, vous êtes remboursé en CASH !

100€ offerts en CASH pour parier !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel, puisqu’en principe, vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Notre combiné de mardi

Allemagne – France :

Match amical et choc entre deux grandes nations du foot mais aux dynamiques actuelles diamétralement opposées. D’un côté, la France qui s’est quasiment assurée sa qualification pour le prochain Championnat d’Europe grâce à sa 5e victoire en 5 matchs dans son groupe éliminatoire, obtenu jeudi face à l’Irlande. De l’autre, l’Allemagne sera aussi à l’Euro 2024 mais en tant que pays hôte et elle est en pleine crise. Alors que la France a préservé une nouvelle fois sa cage inviolée (0 but encaissé en 2023), l’Allemagne en a pris 4 face au Japon en amical. Une défaite 4-1 à domicile qui a coûté sa place à Hansi Flick. Chez une Allemagne blessée, la France pourrait logiquement enchaîner.

Suisse – Andorre :

L’Andorre n’est plus cette sélection qui prenait des fessées à tout bout de champ. Si la principauté est dernière de son groupe éliminatoires, elle a pris tout de même 2 points en 5 matchs (2 nuls au Kosovo et à domicile samedi face à la Biélorussie), et ne présente qu’un goal-average négatif de -4. Pas ridicules lors de ses 3 défaites, Andorre a perdu face à la Roumanie (0-2), Israël (2-1) et la Suisse au match aller (1-2). En tête de ce groupe, la Nati est invaincue (3 victoires, 2 défaites) mais pas sereine comme l’a prouvé son match nul concédé au Kosovo ce week-end (2-2). Face à une Suisse privée d’Embolo, blessé avec Monaco, Andorre pourrait encore résister et ne pas perdre pas plus de 3 buts d’écart. D’autant qu’il faudra faire honneur au dernier match de l’emblématique Lima Sola.

Si vous misez par exemple sur la victoire de la France et le pari « Andorre +4 (Andorre ne perd pas ou perd de 3 buts max) » dans un pari combiné, la cote atteindra :

3,11 chez PMU qui vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner 313€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer notre combiné avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

La dernière descente de Flick