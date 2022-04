Aulas : « Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller »

AEC

Gros sur la patate.Venu s'exprimer en zone mixte après la victoire 5-2 face à Montpellier , Jean-Michel Aulas a fait part de son mécontentement après les sifflets reçus par Karl Toko-Ekambi ainsi que la tentative de certains supporters de venir en découdre avec les joueurs dans les vestiaires. Une violence que le président de l'OL ne supporte plus et qui le pousse à s'interroger sur son avenir., se désole Aulas au micro de Prime Vidéo.Le président du club rhodanien, qui dit avoir discuté avec certains groupes de supporters afin de calmer les esprits, semble las d'une telle situation et laisse entendre qu'il pourrait prendre la porte., se défend Jean-Michel Aulas, de plus en plus critiqué de toute part pour sa gestion du club.Quelques mètres plus loin, aux micros d'autres médias présents au Parc OL, le dirigeant va même plus loin :Finalement, les supporters lyonnais auront peut-être un titre à fêter en fin de saison : celui d'avoir réussi à dégager Aulas avant Nasser.