Soldes en Ligue 1 : les 10 affaires à faire (ou à éviter)

1 – Le tee-shirt « Super Brestois 29 »

Le 26 septembre prochain, Eric Roy fêtera ses 56 ans et on lui a déjà trouvé un cadeau. Un super cadeau même ! Le maintien en Ligue 1 crânement acquis la saison dernière lui donne la légitimité pour fièrement arborer le tee-shirt « Super Brestois 29 », inspiré de Superman. Suffisant pour survoler la Ligue 1 la saison prochaine ? Pas sûr. Car pour être totalement Superman, Eric Roy devrait porter un legging. Or la boutique du club finistérien ne propose pas cette pièce. Et c’est bien dommage.

À qui l’offrir ? Malgré une réduction de 50%, on ne se risquera pas à le proposer à Michel Der Zakarian.

2 – Le déo du HAC

Pour son retour dans l’élite après 14 ans d’absence, Le Havre met les petits plats dans les grands. Afin d’éviter à ses supporters quelques effets secondaires des dimanches après-midi stressants devant le Multiligue 1, le club doyen fait baisser le prix de son déodorant, qui passe de 8,90 euros à… 7,12 euros ! Ce n’est pas l’affaire du siècle, mais pour avoir les aisselles aussi fraîches que celles de Luka Elsner, il faut parfois accepter de faire un petit effort financier.

À qui l’offrir ? À tous les supporters de Caen, qui pourront ainsi sentir l’odeur de la Ligue 1.

3 – La cravate de l’OL

Depuis le passage de l’Olympique lyonnais sous pavillon américain, mieux vaut respecter le dress code pour se rendre au Parc OL. Pour cela, rien de mieux que de profiter de la belle réduction sur le coffret proposé par le club offrant une cravate et des boutons de manchettes estampillés OL. Au prix initial de 34,99 euros, pas sûr que les clients se bousculent pour un accessoire aussi kitsch, mais avec une promotion de 55 %…

À qui l’offrir ? À Anthony Lopes, le roi de la manchette.

4 – L’autobiographie de Guillaume Gillet

Ma story. Le titre parle de lui-même, mais les supporters du RC Lens peuvent se rassurer, puisque l’autobiographie de Guillaume Gillet est bien écrite en français. L’international belge a beau n’avoir joué que deux saisons à Bollaert (2018 à 2020), il conserve tout de même une place de choix sur le site internet des Sang et Or, puisque son livre est mis en vente avec une promotion de folie : 80% de réduction, pour passer de 20 à 4 euros… soit moins de deux centimes la page !

À qui l’offrir ? À Bastia et Nantes, les deux autres clubs français dans lesquels Gillet est passé et qui ne vendent pas (encore) ce chef-d’œuvre sur leur boutique.

5 – Le pull de Noël de Strasbourg

Il n’est jamais trop tard pour larguer ses invendus. Le RC Strasbourg laisse toujours en vente ses pulls de Noël de 2020 et les 60% de réduction laissent deviner une réelle volonté de s’en débarrasser. Pour ne rien arranger, le personnage représenté fait extrêmement peur. Après plusieurs mois d’enquête, nous pouvons assurer qu’il s’agit d’une cigogne, qui se trouve au milieu des sapins et des flocons.

À qui l’offrir ? Aux employés de Cigoland.

6 – Le pare-soleil du LOSC

Samedi, Lille affronte le Cercle Bruges en match de préparation. Malgré la programmation en plein cœur de juillet, Météo France annonce de la pluie et de fortes rafales de vent à venir sur le domaine de Luchin. Malgré les conditions météorologiques que subit le Nord tout au long de l’année, les dirigeants du LOSC se veulent optimistes et proposent à leurs supporters un pare-soleil, qui pourrait vite sentir le chien mouillé.

À qui l’offrir ? Aux climatosceptiques.

7 – Le masque des Canaris

Vu que les enfants ont été moins touchés par les effets directs du Covid, le FC Nantes décide de brader ses masques : 50% de réduction pour passer de six à trois euros. Lavable et réutilisable jusqu’à cinquante fois, ce masque n’est pourtant pas facile à porter en dehors de la Beaujoire.

À qui l’offrir ? À un enfant qui a un bec-de-lièvre et de l’humour.

8 – La coque de téléphone Louis Nicollin

C’est l’une des plus grosses réductions aperçues cet été ! La coque IPhone à l’effigie de Louis Nicollin défie toute concurrence concernant les prix. De 15 euros initialement, elle est désormais vendue à un euro symbolique ! On y voit l’historique président de Montpellier caricaturé en train de téléphoner et de se plaindre.

À qui l’offrir ? À Benoît Pedretti, en souvenir du bon vieux temps.

9 – Les gants de l’AS Monaco

Dans l’onglet « soldes » du club monégasque, on retrouve une paire de gants… pas en promotion. Vous pouvez tout de même profiter de cet équipement avec doublage intérieur en polaire pour faire face aux 30 degrés de moyenne qu’affronte la Principauté chaque jour.

À qui l’offrir ? À Alexander Nübel, vu que les siens ne semblent pas faire l’affaire.

10 – Layvin Kurzawa

Le latéral n’est pas encore présenté dans la boutique du Paris Saint-Germain, mais ça ne devrait pas tarder. À 30 ans, le Français sort d’une nouvelle saison galère, en prêt du côté de Fulham. Barré par Nuno Mendes et Juan Bernat pour son retour dans la capitale, Kurzawa ne semble pas faire partie des plans de Luis Enrique pour l’année à venir. Alors que son contrat expire en juin prochain, le PSG devrait être prêt à brader son international rapidement. Sa couverture a beau ne pas être aussi fiable qu’un plaid polaire, sûr que l’ancien Monégasque finira par trouver un acheteur.

À qui l’offrir ? À Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Shabab, Al-Ettifaq, Al-Taawoun, Al-Fateh, Al-Tai, Khaleej, Abha, Al-Fayha, Damac, Al-Wehda, Al-Okhdood, Al-Raed, Al-Hazem ou Al-Riyadh.

