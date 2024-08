L’OL lance le vrai départ de la saga Sage

Il n’est jamais judicieux de tirer de grandes conclusions des matchs de présaison, mais l’OL peut se targuer d’avoir passé un meilleur été que le précédent grâce à trois victoires (contre Chassieu-Décines, Tirol et l’Union Berlin), contre seulement une en 2023. Cela avait d’ailleurs précédé une première partie de saison calamiteuse où Laurent Blanc, le trio Jean-François Vulliez, Sonny Anderson et Jérémie Bréchet, Fabio Grosso et Pierre Sage s’étaient succédé sur le banc. Seul le dernier cité avait réussi à sortir le club de la zone rouge avant de monter jusqu’à la sixième place, synonyme de qualification en Ligue Europa. L’exercice 2024-2025 va être le vrai départ de cette nouvelle ère, voire de celle de John Textor après des débuts balbutiants.

Un staff taillé pour Sage

Pierre Sage symbolise le visage de cet élan. Le directeur sportif David Friio ne s’y est pas trompé en le propulsant du statut d’« homme de mission » à celui d’« homme de projet ». Un terme lourd, mais qui prouve aussi les ambitions du principal intéressé, désormais bien décidé à s’installer durablement avec le BEPF en poche. Grâce à une préparation qu’il a pu mener comme bon lui semble, au contraire de la saison dernière où les méthodes de Laurent Blanc n’avaient pas fait l’unanimité, l’entraîneur rhodanien pourra installer un style plus conforme à ce qu’il attend. En effet, pour faire encore mieux que la remontée extraordinaire, il faudra commencer par déployer un jeu plus proche de son discours. Souvent porté sur le jeu de position, celui qui est passé du centre de formation à l’équipe première a plutôt opté pour de la transition lors des matchs de Ligue 1.

Pierre a des idées très claires pour son équipe et le style de jeu. Il souhaite une équipe ambitieuse, qui a le ballon et est protagoniste. Jorge Maciel

Là encore, difficile de s’appuyer sur les sorties amicales, mais le milieu composé de Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Nemanja Matić, qui avait déjà montré ses limites en championnat, ne semble pas suffire pour une telle tactique. Le staff a toutefois été grandement bouleversé et semble désormais taillé pour Pierre Sage avec les arrivées de Jorge Maciel (adjoint), Rui Lemos (préparateur physique) et Denis Valour (coordinateur de la performance), qui ont des profils similaires au coach. « Pierre a des idées très claires pour son équipe et le style de jeu. Il souhaite une équipe ambitieuse, qui a le ballon et est protagoniste. Être performant dans le pressing, le contre-pressing et toujours menacer l’adversaire. Il ne s’agit pas d’avoir le ballon juste pour l’avoir, mais pour marquer des buts. C’est une philosophie de jeu que je partage », a d’ailleurs souligné Maciel, qui n’a tenu que quatre petits mois à Valenciennes, au micro de la chaîne du club.

Dépenser sans compter

L’effectif aussi a changé, et accrocher une place sur le podium en fin de saison, comme l’ont indiqué Friio et Sage, nécessite obligatoirement une adaptation express. Jake O’Brien, Henrique ou Tino Kadewere sont partis, Georges Mikautadze, Moussa Niakhaté et Vinícius Abner sont arrivés. L’ancien avant-centre du FC Metz va être le plus scruté, car son association avec Alexandre Lacazette est attendue bien au-delà des frontières de la région lyonnaise, même si Pierre Sage n’a jamais aligné deux attaquants de pointe dans son onze de départ. Sur les ailes, la concurrence sera toujours féroce entre Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Rayan Cherki ou encore Mama Baldé, offrant une diversité de profils plus qu’intéressante, ayant permis de faire basculer de nombreux matchs la saison dernière.

Récemment médaillé d’argent aux JO de Paris, Rayan Cherki est annoncé sur le départ depuis de longues semaines et, comme Anthony Lopes ou Maxence Caqueret, rien n’est encore bouclé. La balance financière du club pourrait rapidement devenir problématique, puisqu’un an après avoir été privé de transfert par la DNCG, l’OL s’est bien rattrapé. Le dernier mercato d’hiver XXL se fait désormais ressentir en levant les options d’achat de cinq joueurs pour plus de 75 millions d’euros, en ajoutant les 58 briques lâchées sur Niakhaté et Mikautadze. Retrouver le podium pourrait paraître prétentieux après un exercice aussi laborieux et lors d’une saison où il faudra réapprendre à jouer sur plusieurs tableaux avec les matchs de Ligue Europa, mais une qualification directe en C1 s’avère finalement assez vitale pour confirmer la pérennité de ce projet.

