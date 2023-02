En direct : Inter Milan – Naples

TERMINÉ ! L’Inter mérite sa victoire d’une courte (mais forte) tête, Onana n’a eu qu’une parade à faire, et il l’a faite. Les Nerazzurri sont quatrièmes. De son côté, le Napoli n’est plus invaincu et la question du Scudetto n’est pas encore réglée. Merci pour votre entrain et vos bonnes ondes, on se dit à très très vite sur Sofoot.com !

CIAO A TUTTI !