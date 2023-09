Clash de la rédac : la victoire de l’Argentine en Coupe du monde 2023 était-elle préméditée ?

Steven Oliveira

L’Argentine a-t-elle volé la Coupe du monde ? Non. L’Argentine a-t-elle triché pour gagner ? Non. L’Argentine a-t-elle payé les arbitres du Mondial ? Non. L’Argentine a-t-elle été favorisée durant la compétition ? Difficile de répondre non à cette question. Il n’y a qu’à regarder le nombre de penaltys obtenus : 5. Un record pour une équipe en Coupe du monde. Alors oui, l’apparition de la VAR et la présence de joueurs techniques comme Messi, Di María ou Álvarez multiplient les chances d’en obtenir, mais tout de même, 5 en 8 matchs, cela fait beaucoup. Et s’il n’y a (presque) rien à dire sur ceux sifflés contre les Pays-Bas ou la Croatie – même s’il y avait corner pour les Croates au départ de l’action –, c’est moins le cas pour ceux face à l’Arabie saoudite et la Pologne en poules qui sont plus que généreux. Deux penaltys obtenus après un appel de la VAR. Cette même VAR qui n’avait visiblement plus de réseau lorsque Di María a trébuché devant Dembélé en finale. Ou lorsque Leandro Paredes a envoyé une praline à bout portant en direction du banc des Pays-Bas. Ça, ce sont pour les décisions majeures, auxquelles on peut aussi ajouter le fait que Nicolas Otamendi n’ait pas pris le moindre carton jaune en finale malgré ses 158 fautes ou le fait qu’un arbitre argentin ait officié lors du quart de finale Portugal-Maroc alors que toutes les sélections encore en lice ont vu leurs arbitres mis de côté. Autant d’éléments qui, mis bout à bout, font qu’il est légitime d’avoir quelques doutes. Et preuve que ce n’est pas qu’une histoire de seum des perdants, même Zlatan y était allé de sa décla après les quarts : « Je pense que c’est déjà écrit, et vous savez de qui je parle. Je pense que Messi soulèvera le trophée, c’est déjà écrit. » Car plus que l’Argentine, c’est surtout Lionel Messi qui a été avantagé à en croire Louis van Gaal : « Je pense tout ce que je dis. Que Messi devait devenir champion du monde ? Je le pense, oui. » Ce ne serait pas la première fois que la Pulga reçoit un petit cadeau de la FIFA, à l’image de son Ballon d’or obtenu en 2010. Et bizarrement, ce sacre de Lionel Messi arrive au Qatar, sous les yeux des propriétaires du PSG, club où il a signé un an plus tôt contre son gré : « Venir au PSG, ce n’était ni souhaité, ni prévu. Je n’ai jamais voulu quitter Barcelone. » Et dire que si CR7 avait signé dans la capitale à sa place, le Portugal aurait une étoile sur son maillot…