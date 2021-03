Alexeï Smertine remporte un marathon sur le lac Baïkal

Runners from six countries challenged themselves to brave Siberian sub-zero temperatures to take part in the Baikal Ice Marathon pic.twitter.com/XlS1ilzpjh — Reuters (@Reuters) March 2, 2021

AS

Un peu moins planplan que de passer ses journées à bouffer des canelés.Alexeï Smertine a remporté le week-end dernier le Baikal Ice Marathon. Organisée chaque année sur les eaux gelées du lac sibérien, il s'agit (on s'en doute) de l'une des courses les plus extrêmes au monde. Au programme, 42 kilomètres de plat, très peu de visibilité et un thermomètre qui descend autour des -20°C pour les 83 participants. Pas de quoi déstabiliser l'ancien joueur des Girondins qui a terminé la course en 3 heures, 29 minutes et 15 secondes. Pas mal pour un gars de 45 balais.L'ancien capitaine de la Russie a même profité de l'occasion pour faire quelques jongles, histoire de montrer qu'il en avait toujours sous les crampons.