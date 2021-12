203€ à gagner avec Tottenham & Bordeaux - Lyon !

Comme 3 de nos 4 derniers combinés (ici, ici et ici), on tente de vous faire gagner avec une cote autour de 2,00 sur des matchs de dimanche

Bordeaux - Lyon :

Tottenham - Norwich :

Si vous misez par exemple sur la victoire de Tottenham et le pari "Bordeaux - Lyon : Les 2 équipes marquent" dans un pari combiné, la cote atteindra :

L'affiche du dimanche soir en Ligue 1 oppose deux équipes qui déçoivent. 18de Ligue 1 et donc potentiel barragistes, les Girondins confirment leurs difficultés de la saison passée. Si Bordeaux a retrouvé de l'allant offensif, le bât blesse derrière avec 37 buts encaissés sur les 16 premières journées dont 5 mercredi à Strasbourg (défaite 5-2). En face, Lyon se classe 10place du classement (avec un match en moins), en raison également de pas mal d'errances défensives. La paire Boateng-Denayer n'est peut-être finalement pas si solide que ça et les Lyonnais parviennent rarement à garder leur cage inviolée, comme mercredi lors de la défaite au Groupama Stadium face à Reims (1-2). Comme lors des 7 derniers matchs bordelais et 3 des 4 dernières rencontres lyonnaises, on pourrait voir les deux équipes marquer ce dimanche soir.Même si ce n'est pas encore la panacée, Tottenham va mieux depuis l'arrivée d'Antonio Conte. Mis à part la défaite honteuse à Mura en Conference League (mais avec une équipe B alignée), les Spurs ont montré des signes de progrès, surtout derrière avec 1 seul but encaissé sur les 3 dernières journées de Premier League. Après un nul sur la pelouse d'Everton (0-0), Tottenham vient de battre successivement Leeds (2-1) et Brentford (2-0) dans son stade. 6de Premier League avec un match en retard à jouer, le club londonien a une belle occasion d'enchaîner une 3victoire consécutive, à domicile face à Norwich. Si les coéquipiers de Lees-Melou vont mieux (4 matchs sans défaite), ils restent 19du classement et pourraient retomber dans leurs travers (8 défaites sur les 14 premières journées) face auxde Conte.