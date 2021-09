272€ à gagner avec PSG & Lyon !

Après le 2/2 sur le PSG - Lyon de dimanche, on combine les deux équipes dans un combiné ce mercredi





Lyon - Troyes :

Metz - PSG :

Si vous misez par exemple sur les victoires du PSG et de Lyon dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 200€ chez Unibet

Profitez de 100€ offerts directs chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous proposent leurs bonus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Passé tout près d'un bon résultat au Parc dimanche soir sans plusieurs joueurs importants dont son meilleur buteur Moussa Dembelé, Lyon a confirmé son coup de mieux. Avant cette défaite concédée en toute fin de match (2-1), les Lyonnais avaient en effet enchaîné 3 victoires consécutives. Deux en Ligue 1 face à Nantes (0-1) et à domicile face à Strasbourg (3-1) en championnat. Mais aussi à Ibrox Park face aux Glasgow Rangers pour leur entrée en lice en Europa League (0-2). Si Lyon joue encore à ce niveau mercredi soir, il devrait pouvoir l'emporter face à une équipe de Troyes qui va un peu mieux (1 victoire à Metz et 1 nul concédé à domicile dimanche face à un Montpellier réduit à 10) mais qui a déjà perdu 3 de ses 6 premiers matchs en L1, et ne boxe pas dans la même catégorie.Battu donc par Troyes il y a 10 jours (0-2), Metz a encore sombré vendredi dans le derby disputé à la Meinau. Battus 3-0 par Strasbourg, les Messins sont tout simplement lanterne rouge avec seulement 3 points pris (3 nuls et 3 défaites). Problème pour les hommes d'Antonetti, c'est le PSG qui arrive ce mercredi à Saint-Symphorien. Sans briller, les Parisiens engrangent en Ligue 1 avec un carton plein de 6 victoires sur les 6 premières journées dont le très important succès obtenu donc face à Lyon dimanche au Parc grâce à un but arraché par un Icardi finalement toujours concerné (2-1). Comme l'OL, le PSG est largement supérieur à son adversaire du milieu de semaine et devrait pouvoir l'emporter.- 1,82 chezqui offre! (Pariez 150€ et faites-vous rembourser 200€ !!!)- 1,82 chezqui vous offre(Déposez 100€ et pariez avez 300€ !!!)- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1er pari de 150€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 150€ mais bien 200€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Winamax vous offre le montant de votre 1er dépôt jusqu'à 100€- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavec