Rennes-Nantes ou la notion relative d'une rivalité

Pour la grande majorité des amateurs de foot, le vrai derby de l’Ouest se nomme actuellement Rennes-Nantes. Parce que la notion de rivalité est essentiellement rattachée au contexte sportif du moment, ainsi qu'à la taille de la ville.

.@staderennais Tribune vide 45 minutes, vitrines remplies depuis toujours. Et vous ? 😘 pic.twitter.com/113PC6DmfN — FC Nantes (@FCNantes) 12 janvier 2017

Deux grandes villes au même niveau

Rival par période ?

Par Florian Cadu

Les moqueries ont débuté il y a déjà plus de quinze jours. Le 12 janvier exactement, quand la date et l’heure officielles de la rencontre ont été diffusées. Sur Twitter, le Stade rennais a dégainé en premier, postant une photographie de la tribune nantaise vide au Roazhon Park. Le cliché date de la saison dernière, lorsque les locaux menaient 4-0 à la pause et que les supporters adverses avaient préféré quitter le stade bien avant le coup de sifflet final. À peine une heure plus tard, le compte des Canaris publiait sa réponse : des images montrant leur salle de trophée bien décorée, avec une petite mention les accompagnant : «» Pan, voilà le derby le plus célèbre de l’Ouest lancé., affirme Giovanni Sio, meilleur buteur de Rennes formé à Nantes et qui sera absent pour cette rencontre en raison de la Coupe d'Afrique des nations.» Le décor est planté. Aujourd’hui, Rennes-Nantes représente une affiche assez exposée entre deux villes éloignées de 97 kilomètres à vol d’oiseau et qui met un coup de projecteur sur la partie ouest du pays. Les fans des deux camps se détestent et les médias s’emparent régulièrement du sujet pour attiser les rancœurs.Pourtant, considérer cette rencontre comme LE derby de l’Ouest pourrait faire hurler certains. En effet, pourquoi Guingamp-Lorient (deux communes séparées de 90 kilomètres), Brest-Lorient ou Nantes–Angers ne pourraient pas lui disputer cette qualification ? Géographiquement, cela prendrait tout son sens. D’autant que sur le papier, Nantes ne fait même pas partie de la même région que son ennemi. «» , ose au passage Serge Le Dizet, qui ne va pas se faire que des copains. L’entraîneur adjoint d’Angers, qui est né à Douarnenez (dans le Finistère) et qui a joué à Quimper et Rennes avant de coacher Nantes, continue : «» Alors, comment expliquer cet entrain pour faire de Nantes-Rennes le principal derby du coin ?Ce débat concernant l'identité géographique joue justement son rôle. «» , note Ulrich Le Pen, qui a joué à Rennes dans les années 90, puis à Lorient. De plus, il s’agit de deux grandes métropoles par rapport à ses voisines (ce sont même les deux plus grandes villes de l’Ouest). Forcément, avec respectivement 300 000 et 213 000 habitants rien que pour la population municipale, les foules sont plus à même de faire du bruit et de faire grandir l’événement comparés aux 150 000 Angevins, aux 139 000 Brestois, aux 57 000 Lorientais ou aux 7 000 Guingampais. Deuxième explication, et c’est la plus importante : un derby se construit en fonction des forces du moment. De sorte à ce que la forme de l’instant fasse irrémédiablement fluctuer l’intensité du duel.Or, ces dernières années, malgré les descentes ou l’apogée de Guingamp, Angers et Lorient, ce sont bien Rennes et Nantes qui ont fait, en premier lieu, la pluie et le beau temps médiatique du football dans le Nord-Ouest. Ainsi, les tensions augmentent quand les deuxjouent dans la même cour : «, expose Le Dizet.De là à dire que la rivalité «» est quelque chose de récent ? Pratiquement, répond Le Dizet : «» Conclusion : Si Angers ou Guingamp veulent s'immiscer dans le gros derby de l'Ouest, ils vont devoir attendre un peu. En enchaînant les bons résultats.