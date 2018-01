Les notes de l'OM

Trop inconstant pour obtenir la victoire, mais pas assez faible pour chuter devant l’AS Monaco, l’OM partage les points au Vélodrome. Luiz Gustavo, Thauvin et Germain sont les grands Marseillais du match.

Luiz Gustavo (7,5) : Si le Brésilien semble débarquer tout droit des années 1980 avec son afro et sa moustache, c’est peut-être parce qu’il travaille sans cesse son imagination. « Could be that / It’s just an illusion / Putting me back / In all this confusion. » Même dans un flashback, l’OM ne pouvait rêver d’un meilleur milieu défensif. : Si le Brésilien semble débarquer tout droit des années 1980 avec son afro et sa moustache, c’est peut-être parce qu’il travaille sans cesse son imagination. «» Même dans un flashback, l’OM ne pouvait rêver d’un meilleur milieu défensif.

Vidéo

: Le portier voulait faire un match parfait pour honorer son frère. Une mission impossible après quatre minutes de jeu. Alors Steve a fait du Steve : un match solide malgré une défense poreuse.. Voilà un homme qui pourrait se réincarner en essuie-glace à force de donner son âme à l’OM.: Une déviation parfaite dans la course de Keita Baldé, suivie d’une tête rageuse à la Basile Boli . Oui, Adil Rami peut faire des gaffes, mais il sait les réparer en toute indépendance. Che Guevarami.: La folie du tacle glissé, mais la présence d’esprit d’enlever sa jambe au moment de cisailler Keita Baldé. Pour découper du Tigre, en revanche, le Portugais est un sacré carnassier.: Rien à signaler, jusqu’à ce qu’il se fasse endormir comme un bleu sur l’égalisation monégasque. Sakai en crapaudine.: Peut-être que la possible venue de Guido Pizarro a ajouté de la pression sur ses épaules. Toujours est-il que dans un match clé, le relayeur s’est bien fondu dans le collectif et a même donné de la voix. Morgan Sonore.: Principale force offensive marseillaise, Flotov est resté dans sa dynamique habituelle, à savoir un départ sous forme de montée en puissance, puis une mise à l’amende de Sidibé avec un coup de rein rapide et furieux. Thauvin Diesel.: Une passe mal ajustée ? Un but de l’AS Monaco . Une offrande de Thauvin ? Une mine au-dessus. Mais dans son désarroi, le Réunionnais s’est rappelé du slogan Pirelli : «» Remplacé par, énergique.: De la lutte, de la lutte, encore de la lutte. Et, par conséquent, des coups reçus, des coups reçus et encore des coups reçus. Remplacé par, aka Zambo le Dozo, rappeur du 13.: Posée sur la table partagée par Escartefigue, Panisse, César et Monsieur Brun, cette carte offensive était sans conteste un atout majeur. Valère de cœur. Remplacé par, zéro ballon touché.