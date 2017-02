2

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le «» ne suffit pas.Malgré des recettes de billetterie qui ont augmenté de 184% pour atteindre près de vingt-deux millions d'euros, les comptes de l'OL sont dans le rouge. L'OL groupe a annoncé, dans un communiqué, avoir enregistré une perte de 2,3 millions d'euros sur la période allant de juillet à décembre 2016. Loin des 19,7 millions de bénéfice déclarés, un an plus tôt. En cause : le faible nombre de joueurs vendus par le club. Lors du mercato estival, seul Lindsay Rose a été cédé pour 1,5 million d'euros à Lorient . Insuffisant.Autre facteur qui pèse lourd sur les finances du club : les nouveaux coûts engendrés par la gestion du Parc OL. Notamment, le recrutement de stadiers supplémentaires, mais aussi le poids de la dette que l'OL espère pouvoir renégocier auprès des banques grâce à l'apport de 100 millions d'euros du groupe chinois IDG.Aucune bonne nouvelle, donc ? Si, le chiffre d'affaires du club est en hausse de 4%, atteignant près de 112 millions d'euros. Un bon résultat, en grande partie lié aux recettes supplémentaires créées par le nouveau stade. D'ailleurs, l'OL avoue être toujours en négociation pour doter son enceinte d'un. Un contrat que le club espère boucler d'ici fin juin.Bientôt le Bricorama Parc OL ?